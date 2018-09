Square-Enix porterà Kingdom Hearts 3 e Dragon Quest Builders 2 al Tokyo Game Show

Dopo Capcom, Bandai Namco e Konami, anche Square-Enix Japan ha annunciato la line-up per il Tokyo Game Show, in programma dal 20 al 23 settembre. In questa occasione la compagnia potrebbe anche svelare nuovi giochi...

Questa la line-up Square-Enix confermata per l'evento, che include giochi come Dragon Quest Builders 2, Final Fantasy XV, Left Alive, The Quiet Man e anche produzioni occidentali del calibro di Just Cause 4 e Shadow of the Tomb Raider.

Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch)

Dragon Quest Rivals (iOS, Android, PC)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, Wii U, 3DS, PC)

Fantasy Earth Genesis (iOS, Android)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy: Record Keeper (iOS, Android, PC)

Final Fantasy XIV (PS4, PC)

Final Fantasy XV (PS4, Xbox One)

Gestalt Odin (iOS, Android)

Just Cause 4 (PS4, Xbox One, PC)

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)

Left Alive (PS4, PC)

Million Arthur: Arcana Blood (PS4)

Mobius Final Fantasy (iOS, Android, PC)

Project Tokyo Dolls (iOS, Android)

The Quiet Man (PS4, PC)

Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC)

The World Ends with You: Final Remix (Switch)

Come evidenziato in apertura inoltre Square-Enix è solita presentare nuovi progetti al Tokyo Game Show e molti indicano il palco della conferenza Sony come principale indiziato per un nuovo annuncio. Sony Interactive Entertainment Japan & Asia terrà uno showcase lunedì 10 settembre alle 11:30 del mattino (ora italiana), non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più..