Square Enix presenta Omega, il suo particolare assistente vocale

Fatti da parte Google! Alexa, meglio che vai via anche tu! Square Enix sta infatti per lanciare il proprio assistente vocale personale chiamato Omega. Si tratta di un'intelligenza artificiale un po' particolare, in grado di svolgere tante funzioni, se usata con attenzione.

Omega può farvi riflettere sulle vostre scelte, parlarvi della debolezza del genere umano e raccontarvi divertenti barzellette, anche se forse è meglio tenerla alla larga dai vostri figli, per evitare che spifferino segreti imbarazzanti...

Se avete intenzione di acquistarla, inoltre, prestate particolare attenzione ai comandi che utilizzate. Data la sua natura un po' bellicosa, Omega potrebe infatti facilmente equivocare il vostro ordine e disattivare gli elettrodomestici con un pizzico di veemenza in più del necessario.

Potete vedere Omega in azione nel video in calce alla news. Specifichiamo ovviamente che si tratta di un Pesce d'Aprile, ma chissà. Forse un giorno Square Enix deciderà davvero di immettere sul mercato una propria intelligenza artificiale. Solo non chiedetele quando usciranno i loro giochi!

La software house intanto continua a supportare Final Fantasy XIV con l'espansione Shadowbringers, mentre recentemente durante il fan fest dedicato al gioco, il director Naoki Yoshida ha svelato i propri desideri per il futuro di Final Fantasy. Trovate tutto sul nostro sito e no, stavolta non è un Pesce d'Aprile.