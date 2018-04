Square Enix presenta ufficialmente Shadow of the Tomb Raider: primo trailer e screenshot

Dopo i leak delle ultime ore, finalmente Square Enix ha pubblicato il primo trailer e le prime immagini ufficiali di Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura di Lara Croft in arrivo il 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così l'eroina che tutti conosciamo. Benedetta Ponticelli, star dell'acclamatissimo reboot di Tomb Raider del 2013 e del premiato Rise of the Tomb Raider, torna ancora una volta a interpretare Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider con un'altra fantastica performance.



"Grazie al suo incredibile talento, alla conoscenza approfondita della serie e all’eccezionale creatività, la Eidos-Montréal, in collaborazione con Crystal Dynamics, ci porta un’esperienza incredibile con Shadow of the Tomb Raider", ha dichiarato Yosuke Matsuda, Presidente e Direttore Amministrativo di Square Enix Holdings Co. "Shadow of the Tomb Raider porterà la serie e la sua protagonista, Lara Croft, a un nuovo livello."

"Shadow of the Tomb Raider metterà alla prova Lara Croft in modi nuovi e inaspettati", ha affermato David Anfossi, Head of Studio alla Eidos-Montréal. "Il nostro team ha creato un set variegato di abilità, delle tecniche di combattimento e dell’equipaggiamento che i giocatori dovranno padroneggiare per sopravvivere agli ostili ambienti della giungla e delle tombe."

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.