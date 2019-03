Square Enix presenta i Villain di Octopath Traveler: Champions of the Continent

Piuttosto a sorpresa, Square Enix ha recentemente annunciato un nuovo progetto videoludico legato a Octopath Traveler, RPG esordito su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2018.

Solo pochi giorni fa, la Software House ha infatti condiviso con il pubblico il Trailer di Annuncio di Octopath Traveler: Champions of the Continent, rendendo così nota per la prima volta di star lavorando ad un Gioco per piattaforme mobile ambientato nel medesimo universo narrativo del Titolo per Nintendo Switch.

Dopo aver aperto le iscrizioni per la Demo di Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix rende noti alcuni nuovi dettagli legati al Titolo. In particolare, dal Sito Ufficiale del Gioco emergono informazioni relative alla trama ed ai villain che caratterizzeranno il Titolo. Le vicende narrate all'interno dii questo RPG Single-Player sono ambientate nel Mondo di Osterra, un Continente divenuto oggetto delle mire di tre "Conquistatori", la cui ambizione lo farà piombare in tempi decisamente oscuri. Su queste misteriose figure non sono ad ora disponibili molti dettagli, ma la Software House ha deciso di presentarli al pubblico tramite artwork dedicati. Potete trovarli, come di consueto, direttamente in calce a questa news.



Sul Sito Ufficiale è inoltre attualmente presente una scheda dedicata ai nuovi Traveler, la quale risulta tuttavia ancora spoglia: troneggia infatti al suo interno la dicitura "Coming Soon". Siete curiosi di saperne di più?