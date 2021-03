Square Enix Presents: tutti gli annunci dell'evento digitale, tra conferme e novità

Puntuale alle 18 ora italiana è iniziato l'evento online Square Enix Presents: poco più di 40 minuti di showcase non-stop che ha offerto importanti aggiornamenti e novità su diversi titoli prodotti dal colosso giapponese, con annunci relativi anche al mercato mobile.

L'evento è iniziato con un nuovo trailer di Outriders che ha passato in rassegna tutti i contenuti principali dell'Action/Rpg cooperativo firmato da People Can Fly la cui uscita è sempre più vicina: dal primo aprile sarà possibile tentare la colonizzazione del pianeta Enoch. Si prosegue poi con un video celebrativo per il venticinquesimo anniversario di Tomb Raider e della sua iconica protagonista Lara Croft: per l'occasione è disponibile da oggi Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, raccolta che racchiude i tre episodi della serie reboot sviluppati da Crystal Dynamics.

Si passa poi a una rassegna di produzioni mobile: Just Cause Mobile non ha al momento una finestra di lancio definita, mentre Hitman Sniper Assassins (il titolo è provvisorio) è confermato per il 2021. Spazio poi ai videogiochi Taito: da Space Invaders in realtà aumentata a Bubble Bobble 4 Friends adesso disponibile anche su Steam, passando per l'arrivo di Darius: Cozmic Revelation su PS4 e Switch e per il puzzle game Touhou Spell Bubble. Importanti novità anche per Marvel's Avengers con l'arrivo di Black Panther e la Road Map 2021, da oggi disponibile anche in versione next-gen su PS5 e Xbox Series X/S. È poi la volta di un nuovo trailer di Balan Wonderworld incentrato sulla cooperativa, che ci prepara inoltre al piatto forte dell'evento.

Viene annunciato ufficialmente Life is Strange: True Colors, terzo capitolo della serie sviluppato questa volta da Deck Nine Games. L'uscita della nuova avventura narrativa è prevista per il 10 settembre. Le novità non sono finite per i fan della serie: in autunno uscirà anche Life is Strange Remastered, raccolta che include il primo capitolo e il prequel Life is Strange: Before the Storm, già disponibile per il pre-order.

Lo Square Enix Presents si conclude con il ritorno di Project Athia, adesso con un nuovo nome: Forspoken arriverà nel 2022 su PC e PS5, sviluppato dal team autore di Final Fantasy XV e la cui protagonista, Frey Holland, è interpretata dall'attrice Ella Balinska.

Come vi è sempre l'evento di Square Enix? Soddisfatti o vi aspettavate di più?