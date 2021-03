Square Enix Presents: cosa aspettarsi? Novità su Outriders, Avengers e Life is Strange

Lo show Square Enix Presents andrà in onda il 18 marzo alle 18:00 (ora italiana) ma cosa possiamo aspettarci da questo showcase della durata di 40 minuti? Alcune certezze ci sono già e come di consueto non mancano rumor e speculazioni.

La lineup ufficiale prevede Outriders (in uscita il primo aprile), Marvel's Avengers (probabilmente verrà mostrato l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S), Just Cause Mobile e Balan Wonderworld. Spazio anche ai festeggiamenti per i 25 anni di Tomb Raider, un nuovo gioco di Square Enix Montreal e ovviamente all'annuncio del nuovo Life is Strange.

Nei giorni scorsi sono emersi leak su Life is Strange 3 (titolo non ufficiale) e presto scopriremo se quanto riportato corrisponde alla realtà oppure no, mentre non ci sono dettagli sul reveal targato Square Enix Montreal. L'annuncio legato a Lara Croft potrebbe essere invece riguardare Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy in arrivo il 18 marzo, secondo un leak del Microsoft Store. Una speranza riguarda l'annuncio di Octopath Traveler per PS4 e PS5 dopo che il gioco è stato annunciato a sorpresa per Xbox nella giornata di ieri, senza alcun preavviso.

Noi seguiremo l'evento Square Enix Presents su Twitch dalle 17:00 di giovedì 18 marzo e resteremo online anche dopo la chiusura dello show per i consueti commenti post evento.