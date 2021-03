Square Enix Presents: in attesa dell'evento, in regalo due giochi PC di Lara Croft

A un giorno esatto dall'atteso show del 18 marzo Square Enix Presents, l'azienda giapponese lancia un'iniziativa sui social per offrire in regalo due giochi PC di Lara Croft

In vista di questo importante appuntamento con la community, i rappresentanti di Square Enix esortano tutti gli appassionati a prepararsi a questo evento, e alle celebrazioni per i 25 anni della serie di Tomb Raider, scaricando in via del tutto gratuita due videogiochi PC della serie di Lara Croft.

I titoli riscattabili a zero euro sono Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris. I due spin-off in salsa roguelike e votati alla cooperativa multiplayer sono offerti in regalo a tutti coloro che seguiranno su Twitter il canale social di Square Enix e risponderanno con un messaggio che contiene l'hashtag #SquareEnixPresents al post che trovate in calce alla notizia. Square Enix provvederà a inviare ai singoli utenti un messaggio privato comprensivo dei codici per riscattare i giochi in questione.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che lo show digitale di Square Enix si terrà alle ore 18:00 italiane di domani, 18 marzo, con una lineup che prevede annunci riguardanti Outriders, Marvel's Avengers, Just Cause Mobile, Balan Wonderworld, un nuovo gioco di Square Enix Montreal e il reveal del prossimo capitolo di Life is Strange. La nostra redazione seguirà lo Square Enix Presents sul canale Twitch di Everyeye dalle 17:00 e con l'immancabile copertura mediatica tra news, video e approfondimenti vari che troverete su queste pagine.