Square-Enix Presents: dai Guardiani della Galassia a Final Fantasy Origin, tutte le novità

Lo Square-Enix Presents dell'E3 2021 ha portato conferme a diversi rumors che si sono diffusi nelle scorse settimane riguardo alcune produzioni di spessore che sarebbero state annunciate nel corso dell'evento. Ma c'è stato spazio anche per molto altro.

La conferenza digitale si è aperta con l'annuncio di Marvel's Guardians of the Galaxy, mostrato molto nel dettaglio con tanto di video-gameplay approfondito. L'avventura dei Guardiani della Galassia offrirà un'esperienza single player e sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Potete già dare un'occhiata a tutti i bonus pre-order di Marvel's Guardian of the Galaxy, oltre ai contenuti della Cosmic Deluxe Edition.

L'evento di Square-Enix prosegue con un tuffo nel passato: è stato annunciato Final Fantasy Pixel Remastered che ci consentirà di rivivere i primi sei capitoli della serie su PC e sistemi mobile. Arriva anche un breve aggiornamento su Legend of Mana, remastered dell'omonimo titolo per la prima PlayStation che sarà disponibile dal prossimo 24 giugno. Il nuovo trailer di Marvel's Avengers ci consente di vedere in azione anche Black Panther, per lasciare poi spazio a una serie di produzioni mobile quali Hitman Sniper, Nier Reincarnation, Final Fantasy Brave Exvius e Final fantasy VII The First Soldier.

Tocca quindi al nuovo trailer di Babylon's Fall, con tanto di conferma di una Closed Beta in arrivo. Si passa poi a Life is Strange Remastered, la cui uscita è confermata per il 30 settembre, e a un nuovo trailer per il terzo capitolo, Life is Strange True Colors, atteso invece per il 10 dello stesso mese. Ed è infine tutto pronto per il grande annuncio finale: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ufficiale per il 2022, sviluppato dal Team Ninja. E può così calare il sipario sullo Square-Enix Presents.