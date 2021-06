Square Enix Presents: seguiamo insieme la conferenza E3 domenica 13 giugno

Si riaccendono le luci mediatiche sull'Electronic Entertainment Expo dopo l'anno di pausa dettato dall'emergenza Coronavirus. Nella giornata di domenica 13 giugno è previsto lo show digitale di Square Enix per l'E3 2021: la redazione di Everyeye.it seguirà l'evento e lo accompagnerà con una ricca programmazione su Twitch.

Le sorprese previste dalla compagnia giapponese saranno molteplici, con gli immancabili video di approfondimento sui titoli già disponibili o in dirittura d'arrivo e, soprattutto, con delle World Premiere di videogiochi non ancora svelati.

Nel presentare l'appuntamento mediatico dello Square Enix Presents Summer 2021, il publisher e sviluppatore nipponico ha già confermato l'annuncio del nuovo progetto di Eidos Montreal che, secondo le voci di corridoio circolate in rete in questi giorni, dovrebbe essere incentrato sui Guardiani della Galassia. Di particolare interesse sono poi le succose novità previste per Babylon's Fall di Platinum Games, come pure per l'espansione Black Panther War for Wakanda di Marvel's Avengers. Non mancheranno nemmeno gli approfondimenti su Life is Strange Remastered Collection e Life is Strange True Colors. E questo, per tacere dei reveal non ancora trapelati o preannunciati.

Lo spettacolo di Square Enix per l'E3 2021 è previsto per le ore 21:15 italiane di domenica 13 giugno e, naturalmente, vi invitiamo a seguirlo insieme alla community e alla nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye. Nei frenetici giorni dell'E3 2021 saremo in diretta su Twitch ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00, con la programmazione in diretta che riprende il pomeriggio dalle ore 16:00 e prosegue per tutto il resto della giornata.

Per l'occasione, vi invitiamo a seguirci su Twitch e vi ricordiamo che chi decide di abbonarsi al nostro canale può unirsi all'Orda di Everyeye e accedere ai canali Discord e Telegram riservati per gli iscritti. Il prezzo dell'abbonamento mensile è di 4,99 euro ma gli utenti che possiedono un account Amazon Prime possono sfruttare la promozione che consente di riscattare senza costi aggiuntivi i giochi gratis di Amazon Prime Gaming (l'ex Twitch Prime) e ottenere un abbonamento mensile gratuito per un canale di propria scelta. Qui trovate tutti i dettagli su come abbonarsi al canale Twitch di Everyeye, oltre all'articolo che riassume le date e gli orari delle conferenze E3 2021.