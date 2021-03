Square Enix Presents: guardalo con noi oggi su Twitch, pre show dalle 17:00

La stagione estiva è ancora lontana, ma Square Enix ha già iniziato a fare sul serio annunciando un nuovo show digitale che si svolgerà a partire dalle ore 18:00 di giovedì 18 marzo.

Square Enix Presents: Spring 2021 durerà ben 40 minuti e presenterà al mondo un capitolo di Life is Strange totalmente inedito. Le novità, ovviamente, non termineranno qui, e ci sarà spazio anche per l'annuncio dei nuovi titoli di Square Enix Montreal (studio già responsabile della serie Go), per la celebrazione del 25° anniversario di Tomb Raider e per dei segmenti dedicati ad Outriders, Just Cause Mobile, Balan Wonderworld e Marvel's Avengers.

I nostri redattori non si faranno trovare impreparati, e vi danno appuntamento sul canale Twitch di Everyeye per un pre show che prenderà il via alle 17:00 del 18 marzo. In attesa dell'inizio dell'evento vero e proprio ci sarà tempo per discutere delle ultime notizie sui giochi Square Enix e per provare a fare qualche ipotesi sugli annunci che verranno fatti durante lo show a partire dalle 19:00.

In vista della trasmissione ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Se lo desiderate, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch, che è completamente gratis se siete iscritti ad Amazon Prime: per farlo vi basta cliccare sul pulsante "Abbonati" nella home page di canale di Everyeye e poi selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". L'abbonamento porta con sé diversi bonus, tra i quali sono comprese le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram.