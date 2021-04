Square Enix ha in programma un annuncio per l'E3 di giugno?

Square Enix non ha ancora confermato la sua partecipazione all'E3 2021 Digital Edition in programma a metà giugno tuttavia il Presidente della compagnia Yosuke Matsuda ha fatto capire che in qualche modo l'azienda potrebbe comunque essere presente all'evento.

Matsuda è stato intervistato dal quotidiano giapponese Nikkei e in questa occasione ha parlato delle ultime uscite targate Square Enix: "Outriders è uscito il primo aprile e sta per arrivare NieR Replicant ver.1.22474487139, inoltre a giugno avremo Final Fantasy VII Remake Intergrade." Il Presidente della holding giapponese afferma la volontà di "annunciare il resto della lineup per il 2021 più avanti e stiamo anche pianificando di fare un annuncio all'E3 di giugno, tenete gli occhi aperti."

Tra i publisher che parteciperanno all'E3 Digital 2021 in programma dal 12 al 15 giugno troviamo Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros e Koch Media mentre Square Enix non rientra tra i partner confermati al momento. E' pur vero che l'azienda potrebbe decidere di essere presente all'evento con uno slot nelle conferenze di Nintendo o Xbox, oppure potrebbe trasmettere un nuovo appuntamento Square Enix Showcase nel periodo dell'Electronic Entertainment Expo, Matsuda non è stato chiaro a riguardo ma le possibilità sono certamente molteplici. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.