Square Enix: dopo Project Athia, previsti altri annunci tra luglio e agosto

In occasione dell'ultima riunione organizzata con gli azionisti di Square Enix, i rappresentanti del colosso videoludico giapponese hanno confermato l'arrivo di ulteriori annunci nei mesi di luglio e agosto.

Durante la conferenza con gli azionisti e gli investitori di Square Enix è infatti emersa la volontà dell'azienda nipponica di riorganizzare la propria strategia comunicativa in conseguenza della pandemia da Coronavirus e, quindi, della cancellazione di eventi come l'E3 2020.

La nuova strategia di Square Enix, differentemente da quanto dichiarato da Square Enix Holdings nel maggio di quest'anno, dovrebbe quindi prevedere la presentazione dei prossimi videogiochi della compagnia con degli eventi digitali, ciascuno dedicato ai singoli titoli in sviluppo. Come suggerito dai colleghi di DualShockers, però, l'unico gioco a trovarsi in una fase di sviluppo relativamente avanzata dovrebbe essere Project Athia, l'action ruolistico di Luminous Productions annunciato durante l'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno scorso.

Gli annunci che avranno luogo tra luglio e agosto dovrebbero perciò riguardare dei titoli il cui approdo sul mercato dovrebbe presumibilmente avvenire non prima della seconda metà del 2021, anche se Square Enix potrebbe riservarci delle sorprese relative, ad esempio, a Final Fantasy 7 Remake Parte 2 o Dragon Quest XII, per tacere di Kingdom Hearts 4 o di altri progetti che l'azienda giapponese, nel suo ruolo di publisher, potrebbe aver affidato ad altre software house asiatiche e occidentali (come nel caso di Outriders).