Square Enix promuove Naoki Hamaguchi: merito del successo di FF7 Rebirth?

Dopo averci svelato i segreti di Final Fantasy 7 Rebirth con un documentario in 4 parti, Square Enix guarda al futuro e amplia il proprio quadro dirigenziale per fare spazio a Naoki Hamaguchi, il Game Director dell'ultimo capitolo della riedizione attualizzata di FF7.

Il massimo responsabile del team di sviluppo che ha dato forma all'ultimo kolossal JRPG in esclusiva PlayStation 5 entra così a far parte del board dirigenziale di Square Enix insieme ad altre personalità di spicco delle divisioni interne della compagnia nipponica.

Tra i nuovi direttori esecutivi di Square Enix troviamo anche Tomoya Asano (produttore della serie Octopath Traveler), Takamasa Shiba (producer di Diofield Chronicle), Takeshi Nozue (direttore generale di Foamstars) e Takayuki Hamada.

Nel quintetto di nuovi dirigenti di Square Enix spicca quindi il nome di Hamaguchi, in ragione della rapida ascesa del produttore nipponico dopo aver lavorato agli effetti visivi di Final Fantasy XII e, dopo aver collaborato per anni 'all'ombra' di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, essersi ritagliato un ruolo da protagonista all'interno della compagnia giapponese come Game Director 'in solitaria' di FF7 Rebirth.

Dietro a questa nuova infornata di promozioni, quindi, sembrerebbe esserci la chiara volontà dei vertici di Square Enix di premiare l'impegno profuso dalle personalità di spicco dei singoli team che hanno contribuito al successo dell'azienda nel corso degli ultimi anni. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.