Square Enix pubblica la demo di Oninaki, ora disponibile per il download

Square Enix ha pubblicato la demo giocabile di Oninaki su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch: la versione di prova permette di giocare le prime fasi dello Story Mode e di provare la Battle Mode.

I salvataggi della demo potranno potranno essere importati nel gioco completo quando questo sarà disponibile, come riportato nella nota ufficiale diffusa dal publisher: "La demo giocabile del GdR d'azione Oninaki include uno 'Story Mode' per scoprire l'inizio di quest'epico racconto di vita, morte e reincarnazione e anche un 'Battle Mode' per divertirti con dei combattimenti emozionanti usando un personaggio potenziato e posseduto da quattro Daemon con ruoli diversi. Puoi anche trasferire i tuoi progressi dallo 'Story Mode' al gioco."

Oninaki uscirà il il 22 agosto 2019 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, la versione demo pesa 1.95 GB e presenta audio in giapponese con sottotitoli in tedesco, giapponese, inglese e francese.