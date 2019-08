Square Enix pubblica il fiabesco trailer di lancio di Oninaki

Oninaki, il nuovo gioco degli autori di I Am Setsuna, arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 22 agosto, per l'occasione il publisher Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco di Tokyo RPG Factory.

"La reincarnazione è alla base del nostro modo di vivere. Celebriamo le vite che ci sono state date e preghiamo per quelle che stanno per arrivare. Il dolore che affligge i vivi prima della morte fa sì che i morti si perdano. È l'affronto più grande per la reincarnazione. Per questo trasformiamo il nostro dolore in gioia quando salutiamo i morti.

Ma le anime di coloro che hanno trattenuto le lacrime quando erano in vita hanno ancora bisogno della salvezza nella morte. Questo è un compito che tocca ai Watcher. Il loro lavoro consiste nel guidare le anime vaganti, i Lost, e di servire come custodi del Living World, il mondo dei vivi, e del Beyond, ovvero ciò che c'è al di là. I Watcher recidono i legami che vincolano i Lost a questo mondo e li inviano al prossimo. Navigano tra le emozioni dei vivi e dei morti e apprezzano la vita più di qualsiasi altra cosa. Questa è la storia di un Watcher."

In attesa di poter acquistare il gioco, è possibile scaricare la demo di Oninaki da Steam, PlayStation Store e Nintendo eShop, la versione di prova permette di provare le prime fasi dello Story Mode e la Battle Mode.