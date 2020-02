Square Enix pubblica una nuova Key Art di Final Fantasy 7

Dopo il trailer di Final Fantasy VII Remake della scorsa settimana, Square Enix ha oggi pubblicato una nuova Key Art del gioco che illustra i principali protagonisti dell'avventura, mostrando così il cast della settima fantasia finale.

Il publisher non ha rivelato ulteriori dettagli sul gioco, limitandosi a pubblicare l'artwork su Twitter accompagnato da una breve didascalia che non aggiunge però informazioni particolarmente rilevanti. Final Fantasy VII Remake è atteso per il 10 aprile 2020 su PS4 e PS4 PRO in esclusiva temporale 12 mesi, il gioco era inizialmente previsto per inizio marzo ma gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto con l'obiettivo di non deludere le aspettative della community.

Il nuovo trailer ha introdotto Red XIII e il brano principale della colonna sonora curata da Nobuo Uematsu, soundtrack che verrà suonata anche in giro per il mondo in una serie di concerti al via la prossima estate. FFVII Remake è uno dei giochi più attesi dell'anno, la riedizione di un classico dei JRPG (e non solo) ha destato notevole interesse in questi anni, tra poco più di due mesi potremo finalmente le mani su questo ambizioso progetto.