Square Enix punta al cloud gaming: sarà un trend dominante nei prossimi cinque anni

Per inaugurare il nuovo anno, il Presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha pubblicato un messaggio, in cui evidenzia quelli che saranno le future attivtà della software house.

Elemento decisamente interessante, tra queste ultime viene dato ampio spazio al cloud gaming. "Non stiamo solo facendo costanti progressi nello sviluppo di titoli per console di prossima generazione, -scrive Matsuda - ma ci stiamo anche attivamente preparando a supportare il clud gaming, che ci aspettiamo veder decollare con l'avvento del 5G". L'affermazione della tecnologia, prevede il Presidente Square Enix, determinerà un'accelerazione nella crescita del mercato digitale e dell'emergere di nuovi modelli di business basati, ad esempio, su abbonamenti. Yosuke Matsuda auspica inoltre che lo sviluppo del gioco in streaming possa contribuire ad espandere il mercato videoludico, soprattutto in "regioni in crescita quali India e Sud America, dove non c'è stato un significativa affermazione delle tradizionali console".



"Ci impegneremo per creare esperienze di gioco possibili solo in cloud", è la promessa di Masuda, che preannuncia lo sviluppo di giochi pensati appositamente per questa tecnologia ed evidenzia come gli sforzi di Square Enix in tal senso siano già una realtà all'interno della software house. Pur riconoscendo una serie di difficoltà legate a questioni di natura tecnica e al costo delle telecomunicazioni, Masuda si dice certo che "il cloud gaming rappresenterà un trend principale nel corso dei prossimi cinque anni".



In attesa di scoprire nuovi dettagli sull'impegno di Square Enix su tale fronte, segnaliamo che Division 3 è al lavoro su un progetto misterioso, così come è ancora ignota l'identità del gioco tripla A di Luminous Productions.