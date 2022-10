Square-Enix punta a giochi di richiamo internazionale e sulle blockchain

Oltre ad aver aggiornato i dati di vendita di Final Fantasy e Dragon Quest, Square-Enix ha delineato quella che è la stategia generale che intende mettere in atto all'interno del mercato videoludico nel corso dei prossimi anni.

La compagnia nipponica, tramite le parole del CEO Yosuke Matsuda, ha confermato di voler puntare su produzioni videoludiche di richiamo internazionale. Questo, dal momento che il publisher non vede plausibile una futura crescita dal punto di vista finanziario dedicandosi primariamente a prodotti che possano essere apprezzati da un pubblico prettamente giapponese.

Square-Enix intende quindi concentrarsi "sullo sviluppo di titoli per il mercato globale in questo ambiente in evoluzione, dobbiamo concentrare le nostre limitate risorse sullo sviluppo di titoli forti e solidi".

Matsuda spiega inoltre che l'obiettivo delle vendite di studi occidentali come Crystal Dynamics ed Eidos Montreal era di rinnovare il portafoglio di IP e studi dell'azienda, consentendole di essere maggiormente selettiva e focalizzata sull'utilizzo oculato delle risorse di sviluppo.

La compagnia sta mirando alla diversificazione della struttura patrimoniale dei suoi studi. Ciò può essere ottenuto concedendo agli studi di proprietà la possibilità di acquisire partecipazioni parziali in gruppi al di fuori di Square-Enix, e viceversa di permettere a terzi di acquisire partecipazioni parziali in alcune delle sue software house. In base a tale strategia, Square Enix può anche impegnarsi in attività di fusione e acquisizione per raggiungere un equilibrio tra crescita e stabilità finanziaria.

Square-Enix ha ribadito di voler puntare sulle blockchain. Mentre i giochi tradizionali sono "centralizzati" con i giocatori che sono coinvolti entro i confini determinati dagli sviluppatori, i giochi Blockchain permettono agli utenti di agire nella creazione e gestione del mondo dei giochi stessi. Matsuda ritiene che il concetto di giochi decentralizzati e la proliferazione di economie basate su token porteranno alla creazione di nuovi tipi di giochi e prodotti come nessuno ha mai visto prima.