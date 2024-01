Square Enix punta sulle IA: 'Utilizzo aggressivo' per il futuro

Le intelligenze artificiali sembrano destinate ad avere un ruolo sempre più centrale all'interno dell'industria videoludica, e Square Enix non nasconde il suo interesse verso la nuova tecnologia: la casa di Final Fantasy sembra infatti seriamente intenzionata a renderle una parte importante delle proprie strategie future.

In una lettera di fine anno rivolta a tutti i suoi dipendenti, il nuovo presidente di Square Enix Takashi Kiryu ripercorre le tappe più importanti del suo operato fin qui svolto, come ad esempio un maggior controllo sui giochi in sviluppo e un piano per fornire risorse ai team interni in tempi più rapidi, per poi soffermarsi sugli obiettivi per il futuro dell'azienda: lo scopo principale è massimizzare l'efficienza di Square Enix, e per riuscirci si farà ampio ricorso anche alle IA.

"Puntiamo ad un approccio aggressivo nell'applicazione di IA ed altre tecnologie all'avanguardia sia per lo sviluppo dei nostri giochi, sia per le attività di publishing", spiega Takashi Kiryu scendendo maggiormente nel dettaglio: "Sul breve termine il nostro obiettivo è di migliorare la nostra produttività e rendere più sofisticati i nostri sforzi in ambito marketing. Sul lungo termine vogliamo far leva su tali tecnologie per creare nuove forme di contenuti per i consumatori, in quanto crediamo che le innovazioni tecnologiche rappresentano nuove opportunità di business".

"Credo che - conclude Kiryu - le IA generative hanno il potenziale non solo per perfezionare quanto creiamo, ma anche per cambiare fondamentalmente i processi che usiamo per creare, a partire dalla programmazione". A questo punto aspettiamoci dunque un impiego sempre più frequente delle IA da parte di Square Enix, in attesa di capire se daranno davvero una marcia in più all'azienda.

In ogni caso il 2024 sarà un anno importante per Square Enix, che promette un nuovo anno pieno di giochi ed annunci.