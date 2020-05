Square Enix punta su mercato digitale, nuove IP, giochi live e cloud

Il report finanziario di Square Enix ci permette di approfondire le strategie del colosso giapponese per quanto riguarda il business dei videogiochi. L'obiettivo attuale è quello di seguire i trend dominanti per espandersi ulteriormente sul mercato globale.

Nello specifico l'azienda continuerà a puntare sulla distribuzione digitale con un focus sempre maggiore (ma non esclusivo) su giochi live, games as a service e cloud. Square Enix non vuole in ogni caso restare tagliata fuori dal business tradizionale e continuerà dunque a proporre esperienze retail, sono allo studio in ogni caso nuove strategie per aumentare le vendite digitali e multipiattaforma, con l'obiettivo già dichiarato di conquistare nuovo pubblico in mercati diversi da quelli attuali.

Lo Square Enix store verrà migliorato, così come le campagne marketing risulteranno più incisive, inoltre si parla della creazione di nuove IP e GaaS che possano affiancarsi ai titoli del catalogo come Final Fantasy, Tomb Raider, Kingdom Hearts e tutte le altre IP del publisher.

Nel breve periodo l'azienda vuole aumentare le vendite in formato digitale e dare vita a progetti che possano essere espansi con DLC e nuovi contenuti a cadenza regolare, per quanto riguarda il medio termine invece uno dei prossimi grandi passi di Square Enix sarà quello di abbracciare la tecnologia cloud, non sappiamo però ancora in che modo o con quali strategie. Nel momento in cui scriviamo la compagnia non ha fornito indicazioni o aggiornamenti sui progetti attualmente in sviluppo.