Square-Enix potrebbe realizzare altri remake o remaster delle sue serie storiche

Oltre a porre il focus su innovazione e IP originali, Square-Enix sembra molto interessata a riportare in vita gli iconici franchise che hanno fatto la storia della compagnia nipponica.

Del fatto che Square-Enix sia ancora propensa a volgere lo sguardo verso il suo passato, ne abbiamo avuto prova concreta con l'annuncio di Final Fantasy VIII Remaster, di Trials of Mana e Secret of Mana Collection, oltre che, ovviamente, Final Fantasy VII Remake.

Stando alle recenti dichiarazioni del CEO Yosuke Matsuda, Square-Enix continuerà a percorrere il sentiero già tracciato e non chiuderà affatto le porte a delle operazioni similari legate ad altre sue serie storiche. Matsuda, infatti, non ha fatto mistero del suo impegno e desiderio di ripubblicare quanti più vecchi giochi possibili, come riportato da Game Informer.com:

"Se si tratta di una serie popolare, vogliamo farla rivivere interamente senza tenere conto di quanto sia profittabile ogni suo singolo capitolo", le sue parole. "Preferiamo mettere l'intera serie là fuori in modo che possa essere goduta nuovamente".

Chiaramente, c'è da tenere in conto che remake veri e propri come quello riservato a Final Fantasy VII richiedono anni di lavoro e ingenti risorse per poter essere realizzati. Matsuda conosce bene i rischi e le tempistiche lavorative a cui si può andare incontro in questi casi, e precisa che un remake è giustificato solo se l'esperienza rinnovata sia effettivamente in grado di migliorare quella originale. Al netto di ciò, comunque, è chiaro come la compagnia non stia escludendo nulla al momento, e che in futuro potremmo assistere a dei nuovi annunci in chiave nostalgica: pensiamo ai possibili revival di Parasite Eve, Chrono Trigger, Vagrant Story, o ulteriori capitoli della serie di Final Fantasy.