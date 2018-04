Square Enix regala Mini Ninjas in versione PC: ecco come ottenere la vostra copia

Se anche voi avete sempre desiderato mettere le mani su Mini Ninjas, il gioco d'avventura sviluppato da sviluppato da IO Interactive e pubblicato su una moltitudine di piattaforme da Eidos Interactive, vi farà piacere sapere che Square Enix ne sta regalando alcune copie in versione PC.

Per ottenere la vostra dovrete recarvi sullo store online di Square Enix e fare il login con un account già esistente; se non ce l'avete vi basterà crearne uno nuovo. Successivamente non dovrete far altro che visitare la relativa pagina del gioco ed aggiungerlo al vostro carrello; quando vi verrà chiesto inserite nello spazio dedicato il codice promozionale "MiniNinjas", ed avrete ottenuto gratuitamente la vostra copia del gioco.



Una promozione molto golosa, visto che su Steam il titolo al momento costa 9.99 Euro. Quella in regalo è la versione PC, ma il titolo ha parecchi anni sulle spalle ed è uscito anche per smartphone; addirittura arrivò su PS3 nel lontano 2009.



Tra i requisiti consigliati figurano un processore Intel/Athlon Dual Core, una scheda grafica ATI Radeon X1300 o superiore / Nvidia Geforce 6600 o superiore da 512MB di RAM (è richiesto shader model 3 ), e completano il pacchetto 1024MB di RAM (che si trasformano in 2GB se usate Windows Vista) e 5.85GB di spazio disponibile.



Voi cosa ne pensate di questo simpatico titolo? Lo avete già giocato?