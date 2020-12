Square Enix registra i marchi Chocobo GP e Chocobo Grand Prix

Square Enix ha registrato in Giappone e nei territori occidentali (USA ed Europa) i marchi Chocobo GP e Chocobo Grand Prix, quest'ultimo solamente in Asia. Ma cosa si nasconde dietro a questi due trademark?

Chocobo Grand Prix potrebbe essere il titolo dell'ideale sequel di Chocobo Racing, titolo uscito nel 1999 sulla prima PlayStation, oppure potrebbe riferirsi al titolo di uno speciale evento per Final Fantasy XIV Online ma c'è chi ipotizza anche il possibile coinvolgimento del marchio in progetti arcade oppure in una produzione mobile per smartphone e tablet.

Difficile saperne di più, certo è che i Chocobo sono sempre stati incredibilmente popolari ed è strano che in tutti questi anni Square Enix non abbia mai pubblicato un nuovo gioco di corse dedicato ai celebri pennuti. Un tentativo era stato fatto nel 2010 con l'annuncio di Chocobo Racing 3D per Nintendo 3DS ma il gioco è stato cancellato pochi anni dopo, nel 2013. Da allora il silenzio è calato su nuovi possibili racing game a tema. Vi piacere un nuovo Chocobo Racing? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!