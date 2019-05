Square Enix registra il marchio Collection of Mana in Europa: annuncio all'E3 2019?

Un recente avvistamento relativo alle attività di Square Enix ha spinto molti videogiocatori a chiedersi se non vi siano piani per la pubblicazione nel Vecchio Continente di una Collection of Mana.

Questo trade mark, infatti, è stato proprio recentemente avvistato all'interno dei database della EUIPO - European Union Intellectual Property Office (Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea). La registrazione del marchio "Collection of Mana" da parte di Square Enix risulta datata 31 maggio 2019: la vicinanza della data con l'inizio dell'E3 2019 ha spinto molti videogiocatori a chiedersi se non sia previsto un annuncio della stessa proprio in occasione della fiera losangelina. La kermesse dedicata all'industria videoludica aprirà infatti i battenti tra meno di due settimane, segnando così l'inizio di uno dei periodi dell'anno più ricchi di fermento per l'intera industria e community videoludica.



La software house prenderà parte all'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo con un evento dedicato. La Conferenza E3 2019 di Square Enix è infatti attesa per il prossimo martedì 11 giugno, alle ore 03:00 del fuso orario italiano. Che un'edizione europea di Collection of Mana possa figurare tra gli annunci previsti? Per saperlo, non ci resta che attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale dedicato alle aspettative sulla conferenza Square Enix, a cura di Giuseppe Carrabba.