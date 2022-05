Square-Enix registra il marchio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade: novità in arrivo?

Final Fantasy VII si accinge a celebrare insieme ai fan dell'acclamato JRPG i suoi 25 anni, e Tetsuya Nomura ha già confermato che a giugno arriveranno importanti novità riguardanti un evento a cui Square-Enix sta segretamente lavorando.

Ovviamente i giocatori non vedono l'ora di saperne di più riguardo a Final Fantasy VII Remake Parte 2, che costituirà il sequel vero e proprio del titolo pubblicato nel 2019. Tuttavia, il publisher nipponico ha recentemente registrato in Giappone un trademark legato a Final Fantasy VII Remake Intergrade, ovvero l'edizione espansa del JRPG in cui viene incluso anche il corposo DLC dedicato a Yuffie.

Il marchio è stato registrato il 12 maggio, e al momento non è ben chiaro a che tipo di annuncio potrebbe ricollegarsi. Non è da scartare l'ipotesi che Square-Enix abbia intenzione di portare il gioco nella sua versione definitiva su Xbox o - come fatto nel caso di Kingdom Hearts 3 - lanciare una versione Switch del gioco tramite la tecnologia cloud.

Il publisher ha inoltre registrato i trademark di "Labyrinth Striker" e "Final Bar Line", con quest'ultimo che, a giudicare dai termini utilizzati, potrebbe corrispondere ad un possibile rythm game musicale. Chissà se anche in questo caso ne sapremo di più durante l'evento celebrativo annunciato da Nomura.