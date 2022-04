Square Enix registra il marchio Lenneth: riedizione di Valkyrie Profile in arrivo?

Movimenti sospetti in casa Square Enix. Lo scorso 7 aprile il colosso nipponico ha registrato il marchio "Lenneth" in Giappone ed Australia, pur senza specificare nessun dettaglio aggiuntivo riguardo tale trademark. Un nome che, tuttavia, non è affatto nuovo per gli appassionati di lunga data di JRPG.

Lenneth si può infatti ricollegare a Valkyrie Profile, un apprezzatissimo gioco di ruolo prodotto dalla allora Enix e sviluppato da Tri-Ace, uscito per la prima PlayStation sui mercati giapponesi ed americani a cavallo tra il 1999 e il 2000. Nel 2006, invece, Square Enix ha prodotto la riedizione per PSP, intitolato per l'appunto Valkyrie Profile Lenneth: oltre al debutto in Giappone e Stati Uniti, per la prima volta nel 2007 anche i giocatori europei hanno potuto mettere le mani sul gioco e godersi così un JRPG complesso e spettacolare.

C'è stato spazio anche per una riedizione sui dispositivi iOS e Android nel 2018, ma da allora il colosso nipponico non ha più ripreso in mano il brand. O almeno non lo ha fatto fino al 9 marzo 2022, giorno in cui Valkyrie Elysium è stato annunciato per PS5 e PS4. La registrazione del marchio Lenneth potrebbe dunque essere interpretata come un potenziale interesse di Square Enix di puntare nuovamente sul brand, magari riproponendo il titolo originale attraverso una remastered o un remake.

Per ora si tratta tuttavia di semplici supposizioni, almeno fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali in merito. Nel frattempo avete visto il canale Youtube Music ufficiale di Square Enix, con oltre 5000 brani tratti da saghe quali Final Fantasy, Nier e molto altro ancora?