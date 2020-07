Square Enix registra il marchio Live A Live in Occidente

Square Enix ha registrato nelle scorse ore il marchio Live A Live (stilizzato LiveALive) in Australia.. che possa essere una prova dell'imminente arrivo del gioco sul mercato PAL?

Live A Live non è una nuova IP, si tratta di un JRPG pubblicato su SNES nel lontano 1994 e mai uscito dal Giappone, come accaduto per tanti altri giochi di ruolo targati Square Enix lanciati in quel periodo di Super Famicom esclusivamente per il mercato locale.

Esiste una traduzione amatoriale in lingua inglese per Live A Live tuttavia il gioco non è mai stato reso disponibile in Europa e Nord America, da segnalare però come recentemente sia stato pubblicato in Giappone su Virtual Console Wii U nel 2015 e l'anno successivo sulla Virtual Console 3DS.

Square Enix potrebbe quindi pubblicare Live A Live su Nintendo Switch, magari come parte della lineup SNES Nintendo Switch Online? Oppure il publisher sta pensando ad un debutto su tutte le principali piattaforme? Al momento non ci sono dettagli e dunque si tratta solamente di ipotesi, l'unica certezza è che il marchio è stato registrato in territorio australiano e ora in attesa di approvazione.