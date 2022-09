Square Enix registra il marchio Radec Engine: è un nuovo motore grafico?

Square Enix Holding ha registrato in Giappone il marchio Radec Engine in data primo settembre, anche se la registrazione è stata resa pubblica solamente in queste ore. Di cosa si tratta esattamente? Al momento è difficile dirlo con certezza.

A giudicare dal nome, potrebbe trattarsi di un nuovo motore grafico sviluppato internamente, possibile e ideale sostituto del Luminous Engine sviluppato da Luminous Productions e da anni utilizzato per le produzioni della compagnia giapponese, tra cui il prossimo Forspoken in arrivo nel 2023.

Square Enix utilizza anche altri motori commerciali come Unreal Engine e Unity, tuttavia Radec Engine potrebbe rappresentare proprio l'evoluzione del Luminous Engine, un motore concepito per sfruttare le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione.

Non è escluso che il nome Radec Engine possa riferirsi ad un gioco oppure ad una tecnologia specifica legata al Cloud o allo streaming dei giochi ma queste solamente ipotesi e dunque non ci resta che attendere eventuali annunci in merito.

Square Enix parteciperà al Tokyo Game Show 2022 in programma dal 15 al 18 settembre e chissà che non sia proprio questa l'occasione per togliere i veli a Radec Engine, magari con una tech demo che introduca il motore o comunque ci faccia scoprire qualcosa di più sul progetto.