Square-Enix registra il marchio Visions of Mana: è il nuovo capitolo della serie JRPG?

Square-Enix aveva già anticipato di star lavorando al prossimo capitolo della serie di Mana, storico franchise di stampo ruolistico che negli ultimi anni ha accolto l'arrivo di titoli come Legend of Mana, una remastered del JRPG pubblicato nel 1999, e Echoes of Mana, capitolo per device mobile che però ha avuto vita breve.

Pur non avendo svelato ancora nulla riguardo al futuro della serie, ed avendo in passato invitato i giocatori alla pazienza, sembra proprio che Square-Enix abbia registrato un marchio legato alla serie di Mana. Come segnalato da Gematsu, il publisher nipponico ha recentemente depositato i trademark denominati "Pixelight" e "Visions of Mana".

Se nel primo caso è difficile fare ipotesi particolarmente concrete, possiamo sicuramente rimandare "Visions of Mana" alla serie JRPG della compagnia. Gematsu, peraltro, afferma di essere entrata in contatto con fonti interne che hanno confermato che il nuovo gioco della saga è in sviluppo ed è attualmente nota con questa titolazione.

Come detto, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo all'esistenza del progetto, tuttavia il forte sospetto è che qualcosa bolla in pentola, e che un annuncio potrebbe essere più vicino del previsto. Che Square-Enix abbia forse intenzione di presentare Visions of Mana ai The Game Awards 2023 che si terranno stanotte a partire dalle ore 01:30? Per scoprirlo, non ci resta che seguire l'evento a dita incrociate.