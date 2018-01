ha registrato presso l'ufficio brevetti europeo il marchio "", da utilizzare per la produzione di videogiochi e software, categoria generica che include anche le app per dispositivi mobile e i browser game, oltre ai giochi per PC e console.

Difficile ipotizzare di cosa possa trattarsi, Warrior of Despair potrebbe essere il titolo di una nuova IP o magari di un DLC, da non scartare l'idea del nome inglese per un gioco già pubblicato in Giappone ma ancora inedito in Occidente.

Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher, a cosa potrebbe essere legato secondo voi il marchio Warrior of Despair?