Square Enix ha registrato il marchio Radec Engine: nuovo motore grafico?

Lo scorso primo settembre Square Enix ha registrato in Giappone il nuovo marchio Radec Engine, il quale è stato reso pubblico solamente oggi. La casa nipponica non ha effettuato alcun annuncio in merito, dunque sono già cominciate le speculazioni al riguardo.

Il nome del marchio lascia adito a pochi dubbi, il Radec Engine potrebbe essere un nuovo motore grafico. Da questo punto in poi, in ogni caso, non si può far altro che speculare, poiché il documento registrato non offre informazioni rilevanti. È un engine next-gen oppure è indirizzato ai dispositivi mobili? È dedicato alle produzioni fotorealistiche o ai giochi in due dimensioni? Non siamo a conoscenza di progetti che lo utilizzano, dunque non vediamo l'ora di saperne di più.

L'unico motore proprietario di Square Enix attualmente noto è il Luminous Engine, che oltre ad aver mosso Final Fantasy XV nel 2015 rappresenta anche l'impalcatura alla base del futuro Forspoken, action GDR di Luminous Productions in arrivo nel 2023 su PS5 e PC. Per le altre produzioni, Square Enix solitamente si affida a motori grafici terze parti come l'Unreal Engine 4 e Unity.