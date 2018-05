Square Enix ha registrato il misterioso marchio Outriders in Europa

Nella giornata di ieri, Square Enix ha registrato un nuovo e misterioso marchio denominato Outriders presso l'European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Il documento in questione può essere consultato a questo indirizzo.

La casa giapponese non ha comunicato nulla di ufficiale e i dettagli al riguardo scarseggiano, pertanto al momento è davvero difficile capire di cosa potrebbe trattarsi. Secondo l'ipotesi più diffusa in rete, tuttavia, potrebbe riferirsi al nuovo sparatutto tripla A che People Can Fly (team responsabile, tra gli altri, di Bulletstorm e Gears of War Judgement) sta sviluppando proprio per conto di Square Enix.

Lo studio polacco, tornato indipendente in tempi recenti, si è espanso con l'apertura di due nuove filiali a Newcastle (UK) e a Rzeszów (Polonia), ed è ora alla ricerca di nuovi talenti per lo sviluppo di questo ambizioso progetto.

Precisiamo, in ogni caso, che si tratta di supposizioni e che non è certo che il misterioso Outriders e il titolo di People Can Fly siano la stessa cosa. Tra qualche settimana, tuttavia, aprirà i battenti l'E3 2018, e non è escluso che possa arrivare un annuncio proprio in quell'occasione. Vi ricordiamo che Square Enix terrà la sua conferenza lunedì 11 giugno alle 19:00 (ora italiana).