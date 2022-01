Square Enix ha rinviato l'annuncio della nuova esclusiva PS5 a causa di Final Fantasy 16?

Si discute molto di una presunta esclusiva PlayStation targata Square Enix non ancora annunciata, a svelarne l'esistenza è stato un giornalista di VGC e il rumor si è diffuso a macchia d'olio su social e forum, tanto che anche altri insider e leaker sono intervenuti nella discussione.

La fonte parla di "una esclusiva PlayStation di Square Enix in ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda la presentazione pubblica", si tratterebbe di una esclusiva console PlayStation in arrivo presumibilmente solo su PS5, non è chiaro se il gioco sia destinato ad arrivare anche su PS4 mentre il PC sembra escluso, almeno per il momento, anche se resta probabile un futuro porting su Steam.

Il gioco misterioso non sarebbe ancora stato annunciato a causa del ritardo di Final Fantasy 16, il nuovo episodio della saga è in ritardo di circa sei mesi sulla tabella di marcia e verrà svelato nuovamente solo in primavera, come confermato dal producer. Il publisher non vuole oscurare il nuovo Final Fantasy e dunque non annuncerà una nuova esclusiva PlayStation prima dell'uscita di FF16 e probabilmente anche di Forspoken.

Mistero su quale possa essere la nuova esclusiva PlayStation di Square Enix, il giornalista di VGC che ha originato il rumor fa sapere che non si tratta di un gioco di Final Fantasy, di un nuovo Kingdom Hearts e nemmeno di un episodio di Dragon Quest. Restano quindi varie ipotesi tutte suggestive ma ovviamente da prendere come pure speculazioni, da Parasite Eve alla serie Chrono, passando per IP occidentali come Tomb Raider, Deus Ex, Avengers o altri giochi su licenza Marvel.