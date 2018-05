Square-Enix: risultati oltre le aspettative per NieR Automata e Final Fantasy XIV

Square-Enix Holdings ha diffuso i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017 (terminato il 31 marzo 2018) riportando vendite fisiche in calo rispetto ai dodici mesi precedenti ma risultati operativi e introiti in aumento grazie al successo del catalogo digitale.

Avendo pubblicato un minor numero di giochi retail rispetto al 2016, le vendite dei giochi fisici sono leggermente calate, sebbene le performance di titoli come NieR Automata, Final Fantasy XV e Dragon Quest XI siano state definite solite in tutti i principali territori. Buone performance anche dai due MMO della compagnia, Dragon Quest X e Final Fantasy XIV, il primo particolarmente popolare in Asia, il secondo invece capace di riscuotere un notevole sucesso in Europa.

Profitti in crescita per il mercato digitale grazie al successo di NieR Automata (le cui vendite sono state ottime su Steam e PlayStation Store) e di Final Fantasy XII The Zodiac Age per PC. Anche il settore mobile registra numeri positivi grazie ai successi di Final Fantasy Brave Exvius, Hoshi No Dragon Quest, Dragon Quest Monsters Super Light e Kingdom Hearts Union X.

Durante l'anno fiscale, le vendite nette del settore Digital Entertainment di Square-Enix hanno toccato quota 191,469 milioni di yen (-3.8%) mentre i profitti operativi sono pari a 43.421 milioni di yen (+30.4).