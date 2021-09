Square-Enix rivela la line-up completa per il TGS 2021: da Final Fantasy a Dragon Quest

Il Tokyo Game Show 2021 si avvicina a grandi passi e le software house che vi prenderanno parte iniziano a rivelare le line-up dei giochi che mostreranno durante l'evento interamente digitale che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2021.

Square-Enix ha rivelato tutti i dettagli sui titoli che porterà in fiera e dettagli precisi sulla propria schedule, che appare molto ricca. In precedenza è già stato confermato che Project Triangle Strategy sarà presente al TGS 2021, ma ad affiancarlo ci saranno tante altre produzioni. Di seguito la lista completa:

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend

Deep Insanity: Asylum

Dragon Quest X Offline

Dragon Quest X Online

Final Fantasy: Brave Exvius

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy XIV

Forspoken

Imperial SaGa Eclipse

Marvel's Guardians of the Galaxy

Project Triangle Strategy

Romancing SaGa Re;Universe

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Un ampio catalogo che verrà sviscerato per bene nel corso delle numerose dirette programmate dal colosso giapponese, che sarà protagonista del TGS 2021 a partire dall'1 ottobre. Nel corso della prima giornata, ad esempio, arriveranno aggiornamenti su Forspoken, mentre il 2 ottobre sarà la volta di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Marvel's Guardians of the Galaxy. Per l'ultima giornata del 3 ottobre, invece, verrà dato ampio spazio a Final Fantasy XIV, Final Fantasy VII: The First Soldier e la versione offline di Dragon Quest X.

In attesa di altre novità da parte degli altri sviluppatori presente alla kermesse digitale, eccovi il calendario completo del Tokyo Game Show 2021.