Square Enix, show il 18 marzo: sarà annunciato un nuovo Life is Strange

Square Enix ha appena annunciato che a partire dalle ore 19:00 di giovedì 18 marzo trasmetterà uno show tutto suo, durante il quale annuncerà nuovi giochi e mostrerà dei trailer dei titoli già disponibili e in arrivo nei prossimi mesi.

La compagnia giapponese ci ha offerto già un bel po' di informazioni in merito alla trasmissione, pertanto sappiamo già cosa aspettarci. La portata principale dello show Square Enix Presents: Spring 2021, che durerà 40 minuti, sarà indubbiamente rappresentata dall'annuncio di un nuovo capitolo della serie Life is Strange, che da quando ha debuttato nel 2015 ha ricevuto due stagioni complete e uno spin-off. Ci sarà spazio anche per l'annuncio di nuovi giochi di Square Enix Montreal (studio di sviluppo noto per la serie Go), e per dei segmenti dedicati al 25° Anniversario di Tomb Raider, a giochi in arrivo come Outriders, Balan Wonderworld e Just Cause Mobile, e per un titolo già disponibile sul mercato come Marvel's Avengers.

L'appuntamento, ricordiamo, è fissato per le ore 19:00 di giovedì 18 marzo. La nostra redazione seguirà l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye con una mini-maratona che prenderà il via alle ore 17:00. Vi aspettiamo!