Square-Enix spera che Marvel's Avengers faccia meglio di Marvel's Spider-Man

Oltre che sull'attesissimo Final Fantasy VII Remake, nel 2020 Square-Enix punterà forte anche su Marvel's Avengers, il Game as a Service supereroistico sviluppato da Crystal Dynamics con il supporto di Eidos Montreal e finalmente svelato nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles.

Nel corso di una recente intervista pubblicata da GamesIndusrtry.biz, Yosuke Matsuda, CEO di Square-Enix, ha messo a confronto il successo riscontrato da Marvel's Spider-Man per PS4 con il potenziale impatto sul mercato che potrebbe avere Marvel's Avengers. Matsuda ha ammesso che l'accoglienza riservata all'action-adventure di Insomniac Games ha innalzato di non poco le aspettative del publisher nipponico nei confronti della propria produzione:

"Spider-Man è stato un grande titolo ed un enorme successo, perciò vorremmo lavorare duramente al fine di ottenere un successo di quel tipo", le dichiarazioni di Matsuda. "Quindi suppongo che abbia incrementato le mie aspettative [per Avengers]. Credo sia doverso porsi degli obiettivi ambiziosi. Penso che Spider-Man si sia dimostrato fantastico, ma non vogliamo essere battuti da lui. Attualmente stiamo lavorando sodo dal punto di vista dello sviluppo, in modo da essere in grado di poter offrire un nuovo tipo di esperienza".

Chiaramente, dati di vendita alla mano, si dovranno fare le rispettive proporzioni, considerando che Marvel's Spider-Man è stato lanciato esclusivamente su PlayStation 4.

Ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 maggio 2020. Oltre ai ragazzi di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, anche gli stessi Marvel Studios stanno collaborando alla realizzazione del progetto targato Square-Enix.