Square-Enix sta investendo molte risorse nel progetto Avengers

Sappiamo molto poco sul nuovo gioco deglicheha affidato alle mani degli sviluppatori died

Il publisher ha stretto un accordo con Marvel per la pubblicazione di una lunga serie di titoli, che siano ambientati in una storyline originale e in un universo che possa riuscire ad intrattenere i giocatori per molti anni. Pur non avendo diffuso molte altre informazioni al riguardo, Square-Enix invita ad essere fiduciosi in vista del futuro: il progetto, infatti, sta beneficiando di un supporto piuttosto consistente da parte del publisher nipponico.

"Non posso andare nello specifico dei numeri, ma posso dirvi che stiamo riversando loro una considerevole fetta di risorse. Stando a quanto ho potuto vedere fino ad oggi, credo che il livello qualitativo del gioco sia strepitoso, ed avrete novità in merito man mano che andiamo avanti", ha dichiarato a GamesIndustry.biz il CEO della compagnia, Yosuke Matsuda.

Stando ad un vecchio annuncio di lavoro, sembrerebbe che, con il titolo degli Avengers, Square-Enix abbia intenzione di proporre un action in terza persona fortemente incentrato sul comparto online. Voi cosa vi aspettate dal gioco?