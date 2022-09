Square Enix: possedere studi di sviluppo costa troppo e rende poco

Il giornalista Stephen Totilo di Axios ha analizzato un documento di Square Enix diffuso il 4 agosto scorso agli azionisti ma tradotto in lingua inglese solo recentemente. Il documento in questione riporta le parole di Yosuke Matsuda, Presidente di Square Enix, sull'andamento attuale del business e sulle prospettive per il futuro.

Masuda ribadisce come possedere studi interni per lo sviluppo di videogiochi sia ormai decisamente troppo costoso e spesso poco profittevole:

"I costi di sviluppo sono aumentati enormemente così come i costi legati alla gestione degli studi, studi che storicamente abbiamo sempre posseduto al 100%. Stiamo però valutando anche altre opzioni come collaborazioni, joint-venture, partecipazione di altri azionisti con quote di minoranza. Non vogliamo insistere sul possedere studi di sviluppo ma ridurre i rischi tramite una serie di operazioni pensate per arricchire il catalogo giochi e supportare una crescita sostenuta."

Di fatto, secondo Matsuda, ormai possedere propri studi di sviluppo comporta troppi rischi e investimenti economici importanti, a fronte di guadagni non sempre all'altezza. Questo non vuol dire ovviamente che Square Enix smantellerà tutti i suoi studi interni, la compagnia resterà attiva nello sviluppo di videogiochi tramite i propri studi e con la collaborazione di partner esterni.

In quest'ottica è da vedere ad esempio la vendita di Eidos Montreal e Crystal Dynamics a Embracer Group, parte di un strategia per ridurre i costi e ottimizzare la produzione interna.