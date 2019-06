Square Enix svela un controller per Switch a forma di Slime di Dragon Quest

Oltre alla stupenda Nintendo Switch a tema Dragon Quest XI, la grande N ha anche un'altra sorpresa in serbo per tutti i fan del celebre J-RPG.

Stiamo parlando di un insolito quanto magnifico pad per Nintendo Switch di colore azzurro e a forma di Slime! Si tratta, fondamentalmente, di una rivisitazione del Pro Controller, che viene riconosciuto dalla console come tale. È davvero grande, e con tutta probabilità non è nemmeno comodo, ma siamo sicuri che i fan più affezionati di Dragon Quest non si lasceranno sfuggire la possibilità di giocare con uno Slime tra le mani. Nella confezione sarà presente persino uno stand di cartone per Nintendo Switch a forma di forziere!

Il controller, per il momento, è previsto per il solo Giappone al prezzo di 10.778 yen (circa 87 euro al cambio attuale), e al momento non sappiamo se arriverà anche in Occidente. Il lancio avverrà in contemporanea con Dragon Questi XI S: Echi di un'Era Perduta - Complete Edition, che arriverà sugli scaffali il prossimo 27 settembre. L'annuncio della data è avvenuto durante il Nintendo Direct E3 2019 di ieri pomeriggio, al termine di un nuovo trailer di Dragon Quest XI S.