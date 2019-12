Square Enix pubblica la prima key art di Babylon's Fall

Square Enix ha pubblicato un teaser di Babylon's Fall, il nuovo titolo sviluppato in collaborazione PlatinumGames, team noto per produzioni come Bayonetta e NieR Automata. Inoltre il publisher ha diffuso la key art del gioco.

"Il nuovo trailer mostra un'anteprima del gameplay d’azione fluido e della fantastica grafica grazie all’originale Brushwork Filter", questo è quanto si legge nella sinossi diffusa da Square Enix in una nota stampa.

Babylon's Fall è atteso su PlayStation 4 e PC, la data di uscita non è stata annunciata, la compagnia ha però fatto sapere che maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi la prossima estate, l'attesa di preannuncia quindi ancora piuttosto lunga. Babylon's Fall sembra essere un progetto destinato a vedere la luce durante gli ultimi mesi del ciclo vitale di PlayStation 4, non è chiaro se PlatinumGames e Square Enix stiano pensando ad una versione Next-Gen per PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Svanisce in ogni caso la speranza di avere novità sul gioco ai The Game Awards del 13 dicembre, per saperne di più dovremo necessariamente attendere l'estate del 2020, quando Square Enix e Platinum Games sveleranno nuove informazioni su Babylon's Fall.