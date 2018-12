Square Enix svela la line-up per il Jump Festa 2019 di dicembre

Le alte sfere di Square Enix confermano la loro presenza alla prossima edizione del Jump Festa, la convention annuale di Tokyo dedicata al mondo dei videogiochi giapponesi, nonché ai manga e agli anime della produzione artistica del Sol Levante.

Come ogni anno, anche stavolta il calendario di Square Enix per il Jump Festa 2019 sarà particolarmente fitto: dei titoli che saranno presenti in fiera, segnaliamo Kingdom Hearts III, Dragon Quest Builders 2 e Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age S, con trailer e informazioni inedite che, ovviamente, non mancheremo di proporvi.

Jump Festa 2019 - lineup Square Enix

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! (PS4, Switch): Stage, Trailer

Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch): Giocabile in fiera, Stage, Trailer

Dragon Quest Rivals (iOS, Android, PC): Stage, Trailer

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age S (Switch): Stage

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch): Trailer

Hoshi no Dragon Quest

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One): Photo Spot, Trailer

Romancing Saga Re Universe (iOS, Android): Trailer

Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers (Arcade): Giocabile in fiera, Stage, Trailer

La convention nipponica del Jump Festa 2019 andrà in scena il 22 e 23 dicembre. Come ogni anno, non è escluso che Square Enix approfitti dell'eco mediatica suscitata dall'evento per annunciare nuovi progetti (qualcuno ha detto Parasite Eve?).