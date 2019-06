Square Enix svela Outriders, nuovo gioco che verrà presentato all'E3 2019

È passato un anno da quando abbiamo scoperto l'esistenza del misterioso marchio Outriders. A quanto pare, il progetto è realtà, e Square Enix è anche pronta a svelarlo al mondo.

Poco fa, la compagnia giapponese ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Outriders, che fornisce i primi vaghi indizi sulla natura del gioco. Il filmato mostra una donna risvegliarsi da un sonno criogenico che andava avanti da un periodo di tempo non precisato. Nella didascalia si legge: "Avvio della procedura di risveglio delle crio-capsule". Non sono noti ulteriori dettagli, ma ci viene dato appuntamento alla conferenza E3 2019 di Square Enix - che inizierà alle 03:00 dell'11 giugno - per la presentazione completa. Non è noto, al momento, il nome del team coinvolto nello sviluppo

Dopo una rapida ricerca, abbiamo inoltre scoperto che la pagina ufficiale Facebook di Outriders è attiva fin dallo scorso 1 maggio. In questo lasso di tempo ha pubblicato una serie di messaggi che sembrano essere tratti dal giornale di bordo di un'astronave chiamata Flores, in viaggio verso un pianeta di nome Enoch "che potrebbe essere l'ultima speranza per la salvezza dell'umanità". Qualcosa, tuttavia, sembra essere andato storto, perché ad un certo punto viene fatta menzione "dell'incidente di caravel" che "ha infestato la Flores" causando la perdita dello 0,371% delle crio-capsule, per un totale di 1855 vittime. Il viaggio, in ogni caso, non è stato interrotto. Nell'ultimo messaggio si scopre che la Flores è entrata nell'orbita di Enoch e che l'equipaggio ha iniziato i preparativi per la colonizzazione della nuova casa.