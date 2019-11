Square Enix: gli sviluppatori di FF7 Remake al lavoro su un gioco per piattaforme next-gen

Il portale ufficiale del First Development Division di Square Enix conferma di essere al lavoro su di un nuovo progetto per sistemi next-gen citandolo espressamente tra i progetti su cui saranno impegnate le nuove figure professionali ricercate dalla compagnia.

Chi sarà assunto nella Division 1 di Square Enix dovrà infatti sviluppare un titolo che "mira a realizzare un'esperienza di gioco di prossima generazione che vada oltre il quadro degli action esistenti, collaborando all'interno di un team internazionale composto da talenti provenienti da tutto il mondo".

I programmatori, autori e designer che entreranno a far parte di questo team andranno a rimpolpare le fila di uno studio che conta già moltissimi sviluppatori, in virtù dell'impegno profuso da Square Enix sul kolossal ruolistico di Final Fantasy 7 Remake in arrivo a marzo su PlayStation 4.

Oltre alla riedizione current-gen del capolavoro con protagonista Cloud Strife, il First Development Division di Square Enix ha lavorato di recente ai progetti di Kingdom Hearts 3 e agli ultimi episodi della serie di Romancing SaGa, senza citare il supporto attivo allo sviluppo dei videogiochi della compagnia che hanno visto la luce negli ultimi anni su PC, sulle console casalinghe e sui dispositivi portatili più disparati. Il misterioso action next-gen della Division 1 si unisce così al prossimo gioco in sviluppo presso la Division 3 di Square Enix, al titolo curato dal papà di Sonic the Hedgehog e alle esperienze interattive di nuova concezione realizzate con l'engine grafico di Luminous Productions.