Square Enix: tanti annunci nel 2022 promessi dal team di Triangle Strategy

Square Enix si sta già concentrando sul 2022 e sembra che molte sorprese arriveranno anche dal team responsabile di Octopath Traveler e di Triangle Strategy. Durante un'intervista con il portale giapponese 4Gamer, Tomoya Asano e Masashi Takahashi hanno dato indizi sui loro progetti per il nuovo anno.

Oltre alla conferma che Triangle Strategy arriverà a marzo 2022 su Nintendo Switch, i due producer hanno fatto notare che nel 2022 cadrà il decimo anniversario della serie di Bravely Default, pur senza scendere maggiormente nei dettagli sulla questione. Sia Asano che Takahashi, tuttavia, hanno lasciato chiaramente intendere che diversi annunci da parte del loro team sono in cantiere e che, anzi, "il 2022 potrebbe essere la loro più grande annata".

I due membri di Square Enix non hanno spiegato con precisione la natura dei possibili annunci in arrivo nel corso del prossimo anno, tuttavia non è da escludere un possibile nuovo progetto legato a Bravely Default dato il suo decimo anniversario. E se un seguito di Octopath Traveler potrebbe non essere impossibile (del resto Octopath Traveler ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie), che possa essere in lavorazione anche un ulteriore progetto completamente inedito?

A questo punto non resta che aspettare nuovi annunci da parte di Square Enix e scoprire cosa sta preparando per i fan la storica software house giapponese.