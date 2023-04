Square Enix AI Tech Preview è gratis su Steam, ma le recensioni lo stroncano

Giusto qualche giorno fa, gli scaffali digitali di Steam hanno accolto Square Enix AI Tech Preview: The Portopia Serial Murder Case, un insolito remake che l'azienda nipponica vuole utilizzare per mostrare al pubblico le potenzialità delle IA. A giudicare dalle recensioni del gioco gratis però, l'operazione non sta andando benissimo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il gioco in questione non è altro che il remake dell'omonima avventura testuale ad opera di Yuji Horii che è stata pubblicata nell'ormai lontanissimo 1983 in territorio giapponese. Dal momento che, come molte produzioni di questo tipo, la progressione poteva risultare sfiancante per via della richiesta di parole specifiche da parte del software, Square Enix ha deciso di implementare nel remake le intelligenze artificiali, così che i giocatori potessero formulare frasi di vario genere che potessero andare ugualmente bene per progredire nella storia. Il gioco supporta anche il text-to-speech, così che le frasi possano essere dette a voce e convertite in testo sempre dalle IA.

Sebbene sulla carta si tratti di un progetto molto interessante, sembrerebbe che il risultato non sia dei migliori e, mentre vi stiamo scrivendo, il prodotto vanta un totale di 194 recensioni su Steam che hanno portato la valutazione ad essere 'Molto negativa'. In molti lamentano una scarsa implementazione delle IA, al punto che non se ne vede una reale differenza con una qualsiasi altra avventura testuale. Insomma, questo primo esperimento di Square Enix non ha fatto centro.

In attesa di scoprire se arriveranno altri prodotti simili in futuro, vi ricordiamo che Square Enix insiste su NFT e blockchain e di recente ha stretto una nuova partnership con Elixir.