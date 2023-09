Square Enix: il termine JRPG ha ancora senso? Cosa ne pensano Nomura e Kitase

Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase di Square Enix sono stati intervistati dal Guardian come parte della campagna promozionale di Final Fantasy 7 Rebirth, in questa occasione si è discusso anche dell'utilizzo del termine JRPG: ha ancora senso oppure no.

Nei mesi scorsi, Naoki Yoshida aveva dichiarato di non apprezzare il termine JRPG, è nata quindi una diatriba che ha coinvolto anche altri sviluppatori come Hideki Kamiya di PlatinumGames che si è detto favorevole all'uso di questo acronimo. Ma cosa ne pensano il creative director e il producer di Final Fantasy VII Rebirth?

Tetsuya Nomura, dal canto suo, non vede l'utilità di apportare una distinzione tra giochi di ruolo e giochi di ruolo giapponesi, tanto è vero, sottolinea, che quando ha iniziato a creare videogiochi, titoli come Dragon Quest e Final Fantasy venivano etichettati semplicemente come GDR ma poi "qualcuno, non so quando, ha iniziato a parlare di JRPG e il termine si è diffuso enormemente."

Più diplomatico invece Yoshinori Kitase, che afferma di non avere alcun problemi con questa parola, una sigla che serve a identificare meglio certe produzioni con un gusto o un approccio spiccatamente giapponese rispetto magari ai giochi di ruolo occidentali.

E voi cosa ne pensate? Ha ancora senso distinguere i giochi di ruolo occidentali da quelli orientali oppure no?