Square Enix sarà al Tokyo Game Show con Foamstars, Final Fantasy e Dragon Quest

Square Enix ha annunciato la sua presenza al Tokyo Game Show 2023 in programma al Makuhari Messe di Chiba dal 21 al 24 settembre. Il publisher sarà in fiera con una selezione di giochi già usciti e in arrivo nei prossimi mesi.

Tra i giochi confermati troviamo Final Fantasy XIV e Final Fantasy XVI, Foamstars, Dragon Quest Monsters e Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai.

Giochi Square Enix al Tokyo Game Show

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest Monsters The Dark Prince (Switch)

Dragon Quest Treasures (Switch, PC)

Final Fantasy VII Ever Crisis (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS5, PS4, PC, Mac)

Final Fantasy XVI (PS5)

FOAMSTARS (PS5, PS4)

Imperial SaGa (PC, iOS, Android)

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai (PS5, Xbox Series, PS4, Switch, PC)

PowerWash Simulator (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Romancing SaGa Re;univerSe (iOS, Android)

Star Ocean The Second Story R (PS5, PS4, Switch, PC)

Nulla è stato confermato riguardo la possibilità di vedere teaser o altro materiale per giochi molto attesi come Dragon Quest 12 e Kingdom Hearts 4, giochi che non rientrano nella lineup Square Enix per la fiera giapponese. Non ci sarà una conferenza Square Enix al Tokyo Game Show ma si terranno alcuni panel tematici dedicati a giochi come Final Fantasy XIV, Foamstars, Dragon Quest Monsters The Dark Prince e Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai.