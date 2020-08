Square Enix, Tokyo RPG Factory e Istolia: perdite dal team di I Am Setsuna e Oninaki

È tempo di risultati finanziari anche in casa Square Enix, che ha di recente presentato il resoconto sulle performance commerciali della compagnia nel corso degli ultimi mesi.

Nell'enorme insieme di studi di sviluppo che compongono il colosso videoludico, due team hanno registrato risultati al di sotto delle aspettative. Nello specifico, si tratta di Tokyo RPG Factory e Studio Istolia: entrambi hanno infatti generato perdite per Square Enix nell'ultimo periodo di attività. Particolarmente sfortunata è stata la storia di Studio Istolia: fondato nel 2017 e affidato alla guida di Hideo Baba, producer di lunga data per la serie Tales Of, è stato chiuso già nell'aprile 2019, anche a seguito dell'abbandono del professionista. Il team ha visto cancellati i propri progetti ed ha terminato l'attività senza aver mai pubblicato alcun titolo: gli effetti in termini di impatto sul bilancio Square Enix non sembrano tuttavia essersi ancora azzerati.

Molto diversa invece la situazione di Tokyo RPG Factory, sussidiaria specializzata nella creazione di JRPG in chiave tradizionale. Dopo aver pubblicato I Am Setsuna, Lost Sphear e il più recente Oninaki, la software house ha all'attivo tre produzioni. Attualmente, tuttavia, il team registra perdite nette per oltre 150 milioni di Yen: nel medesimo periodo dello scorso anno fiscale, tuttavia, lo studio vantava un attivo si 88 milioni di Yen.