Square Enix dopo Tomb Raider e Legacy of Kain: l'azienda cerca stabilità nell'anno di FF16

Mentre Forspoken si appresta a prendere il suo posto tra i nuovi giochi in arrivo a gennaio 2023, i vertici di Square Enix si preparano ad un anno di importanti trasformazioni.

In un messaggio firmato dal presidente Yosuke Matsuda, l'azienda rende noto di voler procedere ulteriormente nel percorso di riforma iniziato nel 2022. Con l'obiettivo di offrire a Square Enix una rinnovata stabilità, lo scorso anno la dirigenza aveva firmato un accordo di cessione di parte dei propri studi ad Embracer Group. Come ricorderete, l'operazione includeva anche i diritti di importanti IP, tra Tomb Raider, Deus EX e Legacy of Kain.

"Nel medio e lungo periodo - promette ora Matsuda - accelereremo i nostri sforzi volti a rafforzare le capacità di sviluppo interne all'azienda". Per raggiungere tale obiettivo, Square Enix punta ad assumere nuovi talenti e a concentrare le proprie energie su videogiochi che possano avere un appeal globale. Con l'intento di concretizzare "una sola Square Enix", la dirigenza mira inoltre ad un maggiore coordinamento tra le diverse diramazioni geografiche della compagnia.



In attesa di scoprire quali conseguenze avrà in concreto tale linea aziendale, ricordiamo che il 2023 di Square Enix porterà con sé anche il lancio di Final Fantasy XVI, mentre accelera lo sviluppo di Final Fantasy VII: Rebirth.